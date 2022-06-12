Робби Фаулер: «МЮ» мог бы выпустить книгу о том, как не стоит совершать трансферы – Роналду, Санчеса»

Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер раскритиковал трансферную деятельность .

«Похоже, что рекордная сделка «Ливерпуля» по Дарвину Нуньесу почти закрыта, и поражает меня в этой ситуации то, что в контексте его перехода упоминался «Манчестер Юнайтед».

Я могу точно сказать, что на «Энфилде» люди восприняли это без особой радости, потому что цена могла подскочить, как и требования по зарплате. Давайте признаем, что ни один толковый агент не упустил бы возможность выбить контракт побольше на этом фоне.

Я не хочу быть жестоким, но «МЮ» в последние сезоны мог бы выпустить книгу о том, как не стоит совершать трансферы. Подписать футболиста лишь потому, что не хочется видеть его в составе соперника? Да и еще раз да!

Криштиану Роналду хорошо проявил себя, но брать его лишь для того, чтобы не допустить его перехода в ? Было очевидно, что решение катастрофическое.

То же касается сделки по . А нет, не то же. Там вышло в десять раз хуже. Тот переход стал апогеем всех неудач «МЮ». Сколько клуб тогда заплатил? 20 миллионов за гол? К тому же этот переход разрушил структуру платежной ведомости. В результате голкипер стал получать 400 тысяч фунтов в неделю, а такой полузащитник, как Погба, которому в половине случаев даже в состав попасть не удавалось, зарабатывал еще больше.

И единственный способ обставить «Ливерпуль» в погоне за Нуньесом – значительно перебить его предложение. Соблазнить футболиста огромной суммой. Но это методы, использованные при покупке Алексиса, они не работают как надо.

Нужно придерживаться изначальной стратегии . не мог тягаться с «Ман Сити», «МЮ» и «Челси» на рынке, поэтому искал тех футболистов, которые не были нужны этим клубам, подписывали их за разумные деньги и давали им разумные зарплаты, а затем превращали в звезд. У тен Хага есть все необходимое для того, чтобы делать так же. Но нужно время», – отметил Фаулер.