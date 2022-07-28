Гвардиола о Зинченко: «Игрок топ-класса, «Сити» будет его не хватать. Он был в тренажерке, когда все спали, занимался дополнительно после тренировки»

высказался об уходе из «Манчестер Сити».

Украинский футболист перешел в «Арсенал».

«Алекс приехал сюда мальчиком, родом из Украины, он поиграл на правах аренды в Нидерландах, а затем вернулся. Мы хотели снова отдать его в аренду, но он сказал: «Нет, я хочу остаться».

Он был в тренажерном зале, когда все спали, и тренировался дополнительно, когда тренировка закончилась. Он сказал: «Мое время придет», и его время пришло, и он был здесь, он был готов, и он играл невероятно хорошо.

Он игрок топ-класса, и нам будет его очень не хватать», – сказал главный тренер .