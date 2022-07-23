Зинченко о «Ман Сити»: «Фанаты поддержали в сложнейший период жизни – когда начались события на Украине. Не знаю, что бы я без этого делал»

Александр Зинченко высказался об уходе из «Манчестер Сити».

Вчера украинский футболист перешел в .

«Я был не очень готов к этому дню. Грустный день, но такова жизнь, нужно двигаться дальше. Я провел здесь невероятное время, я был маленькой частью этого прекрасного коллектива незабываемые шесть лет. Я очень благодарен всем, кто так много сделал, чтобы помочь мне и моей семье.

Мы взяли много трофеев, и я очень хочу поблагодарить всех фанатов «Ман Сити». Они поддерживали меня на протяжении всего этого времени, особенно – в сложнейший период моей жизни, когда на Украине начались эти события. Я чувствовал невероятную поддержку – не знаю, что я бы без нее делал. Вы прекрасны, вы лучшие.

Еще я бы хотел поблагодарить Пепа и тренерский штаб за веру в меня, за все, что они делали для меня, а также партнеров по команде и всех сотрудников этого невероятного клуба.

Я счастлив, что однажды смогу сказать своим внукам и внучкам, что был маленькой частью этого восхитительного клуба», – сказал Зинченко в интервью клубной пресс-службе.

Александр Зинченко: «Переход в «Ман Сити» изменил мою жизнь. Выиграть 10 трофеев – невероятно, я безмерно горжусь всем, чего мы достигли»

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