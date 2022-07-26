Газизов о переходе Зинченко в «Ман Сити»: «Уфа» могла поднять больше денег, но Саша выбрал Гвардиолу»

считает, что «Уфа» могла больше заработать на .

«В июле 2016 года было много офферов, не только от . Были предложения от ведущих клубов из топ-5 чемпионатов, кроме французской Лиги 1. За ним следили большие клубы, но Саша тогда сделал выбор в пользу Гвардиолы, своего любимого тренера.

Это был не самый дорогой кейс, который нам предлагали. Мы могли больше денег поднять на других клубах.

Мне кажется, мы создали один из самых громких трансферов за последнее время в чемпионате России. Думаю, в ближайшем будущем повторить такое будет очень сложно», – сказал генеральный директор «Уфы».

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