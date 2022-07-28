На матч «Урал» – «Краснодар» с Fan ID продано 3,5 тысячи билетов. Нужно распечатать QR-код на случай, если телефон разрядится

В Свердловской области перед первой домашней игрой оформили около 10 тысяч Fan ID.

Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что сегодня и завтра на территории «Екатеринбург Арены» будет работать временный центр оформления Карты болельщика.

«По данным билетных касс и футбольного клуба «Урал», на матч между «Уралом» и продано 3,5 тысячи билетов. По данным МФЦ, Карту болельщика для посещения игр на стадионе «Екатеринбург Арена» оформили около 10 тысяч человек», – сказано в сообщении.

При входе на матч необходимо будет открыть личный кабинет Госуслуг на телефоне и отсканировать QR-код на гейте, и далее отсканировать входной билет на матч на турникетах в здание стадиона.

На случай, если батарея смартфона разрядится, организаторы матча просят иметь при себе распечатанный лист c QR-кодом.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» в рамках 3-го тура Мир РПЛ в пятницу, 29 июля. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.