Черчесов о победе над «Слованом» в ЛЧ: «Мы и в первом матче смотрелись лучше. Но смотреться лучше – одно, а побеждать – другое»

поделился впечатлениями после победы над «Слованом» в чемпионов.

«Ференцварош», который тренирует российский тренер, разгромил словацкую команду и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ.

– Давайте попробую угадать. В среду вы одержали важную и красивую победу в ЛЧ, а в четверг у вас тренировка и подготовка к старту чемпионата Венгрии. Так?

– Именно! В воскресенье у нас матч 1-го тура, причем сразу против одного из основных оппонентов – . Так что расслабляться совсем нет времени, о чем я сразу же сказал ребятам в раздевалке в Братиславе. Мы молодцы, что прошли «Слован», но о станем думать после стартовой встречи в нашей лиге. А вообще в августе команду ждет сумасшедший график, так что придется моментально забывать о прошедшей игре и переключаться на следующую.

– Дома вы уступили 1:2, в гостях же одержали крупную победу. А ведь многие не верили, что получится перевернуть ситуацию в свою пользу.

– Главное, что мы сами в это верили! «Слован» – серьезный соперник, и в первом матче он наказал нас за недочеты. Тогда у словаков выстрелило их сильное оружие – стандарты и быстрая контратака, к тому же не сработали мои замены. Ребята, которые вышли на поле, не сумели войти в игру в такой жесткой встрече, так что в этот раз мы свели перестановки до минимума.

В тот момент, когда хозяева создали наибольшие проблемы, провели всего одну в центре поля, хотя я видел, что еще два-три человека немного подсели. Но учли опыт первого матча и предпочли оставить уставших, но не выпавших из ритма ребят. Поскольку настрой у всей команды был максимальный и только на победу, на морально-волевых качествах доиграли все, кто в итоге очень сильно устал. И я благодарен коллективу за характер.

При этом мы и в первом матче смотрелись, на мой взгляд, лучше соперника. Но смотреться лучше – одно, а побеждать – другое. Дома нас наказали за ошибки, в Братиславе вновь пропустили после стандарта, зато сами организовали четыре гола, – сказал Черчесов.