Черчесов о 4:1 со «Слованом»: «Это моя работа. После поражения в 1-м матче сделал все для подготовки «Ференцвароша»

прокомментировал победу «Ференцвароша» над (4:1).

Команда российского тренера вышла в 3-й квалификационный раунд чемпионов.

– Это моя работа, я всегда должен сохранять голову холодной. После поражения в первом матче (1:2) я поговорил с командой, с игроками, сделал все возможное для того, чтобы подготовить их. Это моя работа.

Критика – это хорошо, зрители и журналисты могут критиковать, но я должен подготовить футболистов и дать им необходимые указания, а не критиковать их.

– Что вы сказали футболистам после матча?

– «Неплохо!» – заявил главный тренер .

Черчесов о поражении в ЛЧ: «Мне надо понять, где и в чем я недоработал. У соперника было 3 момента – и 2 он реализовал»