«Барселона» хотела погасить часть долга перед де Йонгом, чтобы он согласился уйти в «МЮ». Она предложила на 10+ млн евро меньше суммы задолженности (The Independent)

пытается уладить финансовые разногласия с хавбеком Френки де Йонгом.

Ранее сообщалось, что «блауграна» по-прежнему должна полузащитнику 20 млн евро: 16 млн – зарплата, выплата которой была отсрочена из-за пандемии, 4 млн – бонусы. Из-за этого 25-летний футболист блокирует трансфер в .

По сведениям The Independent, речь идет о 17 млн евро, и каталонцы предприняли попытку договориться с нидерландцем, немедленно компенсировав ему часть положенных средств. Однако предложенная ими сумма была на 10 с лишним миллионов евро меньше общего объема долга.

Хави попросил де Йонга снизить зарплату в «Барселоне» почти вдвое