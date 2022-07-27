Пульгар и Варела близки к переходу во «Фламенго». Хавбеком «Фиорентины» интересовался ЦСКА

Полузащитник Эрик Пульгар уйдет из «Фиорентины» и продолжит карьеру в Бразилии.
Как передает Globo Esporte со ссылкой на репортера Selecao SporTV Эрика Фарию, чилиец близок к подписанию контракта с «Фламенго».
Полузащитник ранее стал фигурантом дела об изнасиловании в его доме. Утверждается, что бразильский клуб связался с чилийской полицией, чтобы разобраться в происходящем, и получил подтверждение, что Пульгар к совершению преступления отношения не имеет.
Также к «Фламенго» скоро присоединится защитник Гильермо Варела, покинувший «Динамо».
Ранее сообщалось, что интерес к Пульгару проявлял ЦСКА. Со статистикой выступлений футболиста можно ознакомиться здесь.