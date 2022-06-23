ЦСКА интересен опорник сборной Чили Пульгар. «Фиорентина» хочет его продать

интересен полузащитник «Фиорентины» .

По данным Redgol.cl, футболист не останется в итальянском клубе. Сейчас он обдумывает предложение, поступившее ему от ЦСКА.

Пульгар хочет перейти в клуб, где будет играть стабильно – такой возможности у него не было ни в «Фиорентине», ни в «Галатасарае», где он на правах аренды провел вторую часть минувшего сезона.

Ожидается, что через несколько дней ЦСКА сделает официальное предложение «Фиорентине». Итальянский клуб положительно смотрит на уход 28-летнего хавбека, так как на него не рассчитывает.

В минувшем сезоне чилийский опорник сыграл 8 матчей за «Фиорентину» и 11 – за «Галатасарай». Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.