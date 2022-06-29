ЦСКА может за 3 млн евро купить опорника «Фиорентины» Пульгара

может за 3 млн евро приобрести опорника «Фиорентины» Эрика Пульгара.

Об этом сообщил журналист .

«По моей информации, уже в ближайшее время возможен приезд в Москву 28-летнего чилийского опорника из «Фиорентины».

Трансфер выглядит win-win для обеих сторон – второе лето подряд ищет варианты для продажи игрока, ЦСКА наконец-то может закрыть позицию опорного хавбека.

За плечами Пульгара более 150 матчей в Серии А. С учетом заканчивающегося через год срока контракта его можно приобрести по вполне адекватной цене. На данный момент это главный вопрос, который сторонам нужно согласовать. Сейчас речь идет о сумме около 3 млн евро», – сказал Арустамян.

В минувшем сезоне опорник сборной Чили сыграл 8 матчей за «Фиорентину» и 11 – за «Галатасарай», где он провел вторую часть сезона на правах аренды. Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.