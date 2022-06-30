24-летняя чилийка заявила об изнасиловании в доме Пульгара. Хавбек «Фиорентины», интересующий ЦСКА, отрицает причастность

Теги ЦСКА Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия происшествия девушки и спорт Эрик Пульгар контент Футбол

Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар оказался замешан в криминальном скандале.

Как передает Sport Mediaset, 24-летняя чилийка обратилась в полицию с жалобой на то, что ее изнасиловали в доме игрока в ночь на субботу, 25 июня.

Она утверждает, что на вечеринке в одном из клубов коммуны Лас-Кондес, Чили, ее пригласила выпить группа из 10 человек. Впоследствии она потеряла сознание, была доставлена в дом Пульгара и изнасилована. Девушка готова подкрепить сказанное фотоматериалами.

Сам Пульгар выступил с заявлением, в котором отрицает свою причастность к предполагаемому преступлению. Он отметил, что никто из 20 участников встречи не заметил ничего необычного, все самостоятельно разошлись по домам. Футболист готов сотрудничать с правоохранительными органами и уже дал показания.

Ранее сообщалось, что интерес к Пульгару проявляет ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные