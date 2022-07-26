К отъезду Варелы из России, возможно, причастна его девушка, подозревавшая игрока в интрижках (Sport24)

К отъезду защитника «Динамо» Гильермо Варелы может быть причастна его девушка.

По данным Sport24.ru, одна из возможных причин отъезда футболиста, помимо финансовой стороны вопроса из-за предложения от «Фламенго», – давление со стороны его девушки Паулы, с которой у Варелы длительные отношения.

С марта Паулы редко бывала в России. В связи с этим у Гильермо, как говорят, стали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего прежние отношения оказались под угрозой.

Переезд Варелы в Бразилию – вариант сохранения отношений с девушкой. Ей проще контролировать футболиста во время его выступлений в Латинской Америке. В то же время, на переговорах Варела озвучивал исключительно финансовый аспект.

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