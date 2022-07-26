Мендеш попросил «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Роналду и отпустить его в аренду

Стали известны детали переговоров Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».
26 июля португалец прибыл на базу английского клуба вместе со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить свое будущее с руководством и главным тренером Эриком тен Хагом.
Сообщается, что Мендеш попросил «Манчестер Юнайтед» подписать новый контракт с 37-летним нападающим и отпустить Роналду в аренду, чтобы он смог выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Считается, что представитель Роналду постарается договориться о переходе футболиста в «Челси», «Баварию» или «Атлетико».
Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие