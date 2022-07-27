Мостовой о Мозесе: «Чем больше уедет иностранцев, тем легче будет «Зениту» выиграть»

отреагировал на слухи о возможном уходе из .

«Ясно, что Мозес является одним из лучших футболистов в «Спартаке». Сразу говорил, что будет одним из лучших. И каждый раз он это доказывает.

Сейчас вон какая ситуация в лиге. Возвращаемся к тому, что все рано или поздно уезжают. В футбольном плане это, конечно, потеря. Но другое дело, что когда во многих командах уехали иностранцы, то потом уже все выровнялось.

Может быть, он уедет, но никто этого не заметит. Многие же уехали, и уже никто о них не вспоминает. Чем больше уедет иностранцев, тем легче будет выиграть», – сказал бывший хавбек красно-белых.