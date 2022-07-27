Уход Каттани мог повлиять на решение Мозеса покинуть «Спартак»

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Стали известны некоторые причины решения Виктора Мозеса покинуть «Спартак».

Сегодня появилась информация, что агент нигерийца общался с представителями итальянских клубов. Супруга футболиста настаивает на отъезде из России.

По данным «Спорт-Экспресса», на решение 31-летнего полузащитника также мог повлиять уход Луки Каттани с поста спортивного директора.

В июне сообщалось, что Мозес не сразу прибыл в расположение «Спартака» перед стартом сезона. «СЭ» отмечает, что Каттани лично общался с игроком и его семьей, и во многом благодаря итальянцу игрок вернулся в клуб. С уходом Каттани уговаривать Мозеса уже будет некому.

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