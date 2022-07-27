Кечинов о замене Мозеса в «Спартаке»: «Зиньковский способен. Главное – реализовать потенциал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Кечинов Виктор Мозес Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Валерий Кечинов рассказал, кто в составе «Спартака» сможет заменить Виктора Мозеса.

Сегодня появилась информация о возможном уходе нигерийца из московской команды.

«Может ли кто-то из российских игроков «Спартака» заменить полноценно Мозеса? Полноценно сложно будет заменить Виктора. Мне кажется, способен Зиньковский. Если он способен в «Спартаке» раскрыть весь свой талант, потому что в Самаре Антон играл ярко и красиво.

Однако одно дело, когда ты играешь в «Крыльях», а другое – в «Спартаке». Для первых игр Зиньковский выглядел неплохо. Потенциал и мастерство у него есть. Самое главное – реализовать: в таком случае сможет заменить Мозеса», – сказал бывший игрок красно-белых.

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