Левандовски получит 9-й номер в «Барсе» – иные варианты клуб не рассматривает. Депай знает, что должен уйти

«Барселона» хочет, чтобы Роберт Левандовски играл под 9-м номером.
Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе не рассматривают вариант, при котором польский нападающий будет играть не под 9-м номером несмотря на то, что сейчас он занят Мемфисом Депаем. Левандовского заверили, что он получит «девятку».
Нападающий сборной Нидерландов уже знает, что должен найти новый клуб. «Барса» считает, что после перехода Левандовского, Рафиньи и подписания нового контракта с Усманом Дембеле в команде переизбыток атакующих футболистов, потому с Депаем, как и с Мартином Брэйтуэйтом, решили расстаться.