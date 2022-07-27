Левандовски получит 9-й номер в «Барсе» – иные варианты клуб не рассматривает. Депай знает, что должен уйти

хочет, чтобы играл под 9-м номером.

Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе не рассматривают вариант, при котором польский нападающий будет играть не под 9-м номером несмотря на то, что сейчас он занят . Левандовского заверили, что он получит «девятку».

Нападающий сборной Нидерландов уже знает, что должен найти новый клуб. «Барса» считает, что после перехода Левандовского, Рафиньи и подписания нового контракта с Усманом Дембеле в команде переизбыток атакующих футболистов, потому с Депаем, как и с , решили расстаться.