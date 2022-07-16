Депая расстроило отношение к нему в «Барсе». Окружению игрока не нравится, что за него требуют 20 млн евро

хочет расстаться с .

По мнению каталонского клуба, голландец должен уйти, потому что он не будет играть, несмотря на то, что считается большим профессионалом.

Депая расстраивает такое отношение «Барсы», поскольку он приложил большие усилия, чтобы перейти в каталонский клуб. Теперь Мемфис, по данным Diario Sport, согласится только на продажу по низкой цене.

Ранее футболист не проявлял активности в поисках новой команды, поскольку хотел остаться в «Барсе». Однако после серии сделок «Барсы», включая продление контракта с Усманом Дембеле и переход Роберта Левандовского, ситуация изменилась.

Депаем интересовался , но самому игроку не очень нравился этот вариант. , и тоже делали запросы. «Барса» просит за Депая минимум 20 миллионов евро. Окружение Мемфиса считает такую сумму неприемлемой.

И это при том, что голландец пришел в «Барсу» бесплатно, и у него остался лишь год по контракту. Кроме того, если кто-то и заплатит 20 миллионов, то Депаю придется согласиться на более низкую зарплату.

Мемфис сменил бы клуб, если уход будет по обоюдному согласию и в команду, участвующую в .