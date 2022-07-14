«Барса» хочет включить Депая в сделку по Кунде с «Севильей». На форварда не рассчитывают

хочет включить в сделку по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

Как пишет As, после подписания нового контракта с , трансфера и возможного перехода Роберта Левандовского из «Баварии» в заявке каталонского клуба Депаю нет места, на него не рассчитывают.

«Барса» хотела бы включить Мемфиса в сделку с «Севильей» по центральному защитнику Жюлю Кунде. Сообщалось, что андалусийский клуб может снизить цену на игрока, если в сделку включат кого-то из игроков каталонцев.

Срок контракта Депая с «Барсой» истекает через год. Хоть у форварда хорошая репутация, будет сложно найти клуб, который был бы готов заплатить крупную сумму за него.

«Барса» сообщила нападающему, что примет предложение о его трансфере в районе 20 млн евро. При этом в клубе понимают, что получить такую сумму за него будет крайне сложно.

В минувшем сезоне 28-летний футболист забил 13 голов и отдал 2 передачи в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.