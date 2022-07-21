«Барса» пообещала 9-й номер Левандовскому. Клуб считает, что заработает 20 млн евро на футболках

пообещала Роберту Левандовскому, что он будет играть под 9-м номером.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб устно договорился с форвардом о том, что он получит 9-й номер в новом сезоне.

В «Барселоне» полагают, что должны извлечь коммерческую выгоду из футболки с фамилией поляка. В клубе подсчитали, что на продаже футболок смогут заработать до 20 млн евро.

В прошлом сезоне под 9-м номером в «Барселоне» играл , который пока не сменил команду, несмотря на желание сине-гранатовых продать его.

Левандовски большую часть карьеры выступал под 9-м номером. В сезоне-2011/12 он получил его в дортмундской «Боруссии» и с тех пор не менял игровой номер. В «Баварии» под ним он провел 8 сезонов.

«ПСЖ» не мог продать 250 000 футболок Месси за вечер и окупить половину зп Лео. Не верьте мифам

«Ювентус» и не думал отбить трансфер Роналду футболками. Докажем цифрами