«Челси» интересен Кейн, но лондонцы считают, что «Тоттенхэм» не продаст его клубу из Англии

сохраняет интерес к нападающему .

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, интерес клуба к форварду, которому 28 июля исполнится 29 лет, очень высок.

Однако в «Челси» полагают, что в случае, если Харри не подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом», его предпочтут продать в клуб не из Англии, а, например, в «Баварию».

Срок действующего соглашения Кейна с лондонским клубом истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне нападающий забил 27 голов и отдал 10 передач в 50 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его показатели можно изучить по ссылке.