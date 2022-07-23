«Челси» и «Тоттенхэм» интересуются лучшим дриблером топ-5 лиг Сен-Максименом. «Ньюкасл» хочет более 40 млн фунтов

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может продолжить карьеру в «Челси» или «Тоттенхэме».
По данным The Athletic, эти два клуба и еще несколько европейских команд сделали предварительные запросы через посредников, надеясь заполучить француза по бросовой цене.
Но «Ньюкасл» готов продать Сен-Максимен только за плату, значительно превышающую 40 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Ньюкасл» в АПЛ, забив 5 голов и сделав 5 ассистов. Кроме того, он стал лучшим дриблером топ-5 лиг по итогам сезона.