«Спартак» о конце сотрудничества с Nike: «Решается вопрос с доставкой формы следующего сезона. Прорабатываем технических партнеров из России, Китая»

В «Спартаке» рассказали о последствиях прекращения сотрудничества с Nike.

– «Спартак» и «Зенит» были единственными клубами , получавшими деньги от сотрудничества с техническим спонсором. Какой суммы лишится «Спартак» теперь? Пишут про 500 млн рублей в год.

– Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части.

При этом не хотим, чтобы партнерское взаимоотношение исчислялось только в денежном выражении. Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор».

– Были ли варианты покупать форму Nike старого образца или новых коллекций – работать себе в убыток, но продолжать сотрудничать с фирмой?

– На текущий момент команда играет в продукции компании Nike, также решается вопрос с доставкой формы следующего сезона и ретро-формы, которые уже изготовлены.

– Компании-производители из каких стран рассматривает клуб сейчас? Только отечественные или есть зарубежные варианты?

– Клуб прорабатывает широкий географический спектр потенциальных технических партнеров – Россия, Китай и ряд европейских стран, готовых работать с нами, – сообщил коммерческий директор «Спартака» .

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