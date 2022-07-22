Азар о травмах в «Реале»: «Сейчас я здоров, могу делать на поле все, что захочу. Надеюсь оставаться в форме еще два-три года»

высказался о своих регулярных травмах в «Реале».

«Травмы стали для меня чем-то новым, пришлось узнавать, как делать всякие вещи, как работает твое тело, приходилось больше работать с физиотерапевтами и так далее. Но сейчас это хороший вызов. Я здоров, так что я просто готов играть.

Это не так просто, особенно когда ты не знаешь, почему ты травмирован. У меня были травмы в «Челси», но не такие, как за эти три года в «Реале». Я знал, что с моим телом что-то не так, поэтому попросил сделать операцию в конце сезона в прошлом году.

Сейчас я здоров, я могу играть, я могу делать на поле все, что захочу, поэтому я надеюсь оставаться в форме еще два-три года. Я все еще хочу наслаждаться своей игрой», – сказал вингер .

За 3 года в «Реале» Азар ни разу не играл в класико. Травмы, травмы и запас