Эден Азар: «Отдам все ради успеха в «Реале». После побед в Ла Лиге и ЛЧ думал: «Нужно показать, что «Мадрид» может выигрывать со мной в составе»

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Эден Азар рассказал о самочувствии после восстановления от многочисленных травм.

«Я сказал самому себе: «Окей, я могу играть, я больше не чувствую боль». Мы двигаемся вперед. Я насладился отпуском и вернулся в «Реал» готовым к предсезонке.

Когда мы выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов, я был счастлив за партнеров по команде, за клуб и фанатов. Но во мне сидела одна мысль. Я был счастлив за команду, но думал: «Нужно показать, что я могу играть и что команда может побеждать со мной в составе».

Я отдам все, чтобы добиться успеха в «Реале», – сказал полузащитник мадридского клуба.

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