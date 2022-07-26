«Челси» после срыва трансфера Кунде интересен Думфрис. «Интер» хочет не менее 40 млн евро

«Челси» интересен защитник «Интера» после срыва трансфера .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб связался с «Интером», чтобы узнать, доступен ли Думфрис для перехода.

Впервые интерес к 26-летнему защитнику «Челси» проявил в начале переговоров об аренде Ромелу Лукаку в «Интер». Это произошло вскоре после открытия летнего трансферного окна. Тренер Томас Тухель даже просил руководство клуба включить Думфриса в сделку по Лукаку, однако в тот момент договориться об этом не удалось.

Теперь, когда защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Барселону», «Челси» вернулся к идее о подписании Думфриса. «Интер» не собирается продавать игрока дешевле чем за 40 млн евро. Этим летом из клуба уже ушел Иван Перишич, поэтому позиция вингбека в «Интере» не так сильно укомплектована. «Нерадзурри» придется покупать игрока в эту зону, если Думфрис уйдет, поэтому итальянский клуб хочет получить за этого игрока крупную сумму.

Если в «Интере» останется Милан Шкриньяр, то предложения по Думфрису могут рассмотреть.

В минувшем сезоне игрок сборной Нидерландов провел 45 матчей в составе во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 передач. Его полная статистика доступна здесь.