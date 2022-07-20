Боец UFC Пимблетт: «Нуньес забьет больше Холанда. Эрлинг из-за травм пропустит большую часть сезона»

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт сравнил форвардов «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

– ушел, пришел Нуньес. Как думаешь, команда стала от этого сильнее?

– Время покажет. Но я верю в Нуньеса. Надо мной уже смеялись в твиттере, когда я сказал, что он забьет больше голов, чем Холанд, но я действительно так считаю.

Холанд склонен к травмам, и я думаю, что он пропустит из-за них большую часть сезона. Нуньес же из тех футболистов, которые не пропускают матчи. Он хочет выходить на поле всегда, как Суарес, – сказал болельщик «Ливерпуля».

Промахи Нуньеса в «Ливерпуле» – уже мем. Клопп списывает все на мозоли