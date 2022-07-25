Хавбек «Краснодара» Черников о карточках: «Не удались я – обыграли бы «Спартак» 100%. У меня были мысли о психологе, но метод другой – занялся йогой. Чувствую, помогает»

высказался о своем удалении в матче со (1:4).

– Вышел с настроем выигрывать каждый мяч, каждое единоборство. Поэтому не было мыслей упасть, симулировать [в моменте с борьбой против Мозеса]. Я мог бы упасть, но у меня не было в мыслях этого.

Скажу так: если бы я не удалился, мы бы матч выиграли сто процентов. Всю вину и ответственность за проигрыш беру на себя.

– Как-то сам с собой борешься? Понятен настрой, мотивация, желание, но у тебя через край – и входит в систему. Ты как-то борешься? Может, психолога нанимаешь какого-то?

– Нет, психолога... У меня были мысли, конечно, я разговаривал с агентом. Но у меня немного другой метод: я сейчас начал заниматься йогой. Может, этого еще не видно, но я чувствую, что у меня прогресс. Внутреннее мое самочувствие подсказывает, что я прибавил в этом.

Я начал заниматься перед отпуском, во время отпуска практически не занимался, не было времени. Сейчас сезон возобновился, есть больше времени на это. Раз в неделю я занимаюсь стабильно. Я чувствую, что мне это помогает.

– А что ты сказал команде в раздевалке, когда пришел?

– Я ничего не сказал команде, я был опустошен. Хотел верить, что мы сможем перевернуть исход встречи. Но дома разгром, поэтому подавлен, даже не мог слова сказать. Даже на следующий день я приехал на базу и не мог ничего сказать ребятам, – заявил хавбек в «Коммент.Шоу».

Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей