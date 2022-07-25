Клопп о критике Нуньеса: «Безумный мир! Нападающему с его набором навыков потребуется время для адаптации»

высказался о критике в адрес после товарищеских матчей.

«Эта команда – лучшая из тех, что у меня были, с точки зрения помощи новичкам в адаптации. Нападающему с его набором навыков потребуется время, поскольку он отличается от тех, кто у нас был раньше.

Мы играли не так, как «Бенфика», поэтому, на мой взгляд, обе стороны [Нуньес и остальные игроки] должны адаптироваться. Он не забил в первых двух матчах, в которых провел 50 с лишним минут или около того, и мы сразу же столкнулись с обсуждениями.

Это безумный мир! После этого он забил 4 гола за матч, и мы стали обсуждать его совсем по-другому.

Он очень хороший парень, ему нравится быть здесь, наши испаноязычные игроки очень помогают ему, и он уже изучает английский, усердно работает, чтобы понять основы – все идет в правильном направлении», – сказал главный тренер .