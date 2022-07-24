Клопп заявил, что «Ливерпуль» больше никого не купит: «Если не будет травм или продаж, состав уже укомплектован»

заявил, что «Ливерпуль» больше не собирается никого покупать.

– Если не будет травм или продаж, то наш состав уже укомплектован. Надеюсь, такого не случится, чтобы фанаты «Ливерпуля» могли концентрироваться на других вещах.

– Кто-то может уйти из «Ливерпуля»?

– Я не говорю о таких вещах, вы же знаете. Смотрите на результат, а не на процесс – не забывайте об этом! – сказал тренер .

Этим летом английский клуб подписал нападающего Дарвина Нуньеса, атакующего хавбека Фабиу Карвалью и правого защитника Кэлвина Рэмзи.