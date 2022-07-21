Клопп о 4 голах Нуньеса: «Салах открыл ящик Пандоры, отдав ему пенальти. Дарвин правда хорош»

Главный тренер высказался о выступлении .

Форвард забил четыре мяча в ворота (5:0) в товарищеском матче.

– Это идеальный вечер?

– Я бы, пожалуй, согласился. Было здорово. В первом тайме были как хорошие моменты, так и похуже, нам не хватало подвижности. Нужно привыкать к тому, насколько сложно играть 50, 60, 70 минут – а в итоге 90 и 120. Таково тело человека. Нужно заново ко всему привыкать.

Когда у нас возникали проблемы, мы делали паузу на три минуты и снова начинали играть в футбол, затем вновь делали продолжительный вдох – и продолжали играть. И я хотел, чтобы мы работали поактивнее, отдали все силы и даже больше, все-таки это предсезонка. И чтобы мы больше двигались.

Во втором тайме нам это удавалось. Вышли Хендерсон, Милнер – оба были активны. А потом Салах дал Нуньесу пробить пенальти и тем самым открыл ящик Пандоры. Это, конечно, идеальный вечер для Дарвина.

Люди думают, что футболисты не чувствуют давления, если за них платят огромные деньги. Но игроки – совершенно нормальные люди, и если что-то сразу не получилось... Это поколение активно читает соцсети, что, кстати, не очень умно. И вот после этого они начинают слишком спешить и все такое.

Дарвин нашел лучший способ прекратить все разговоры. Он отличается от тех форвардов, которые у нас уже были, но он действительно хорош, – заявил Клопп.

Нуньес сделал покер за тайм матча с «Лейпцигом». Это его первые голы за «Ливерпуль» – в 3-й товарищеской игре