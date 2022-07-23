Клопп о Нуньесе: «Когда ты новичок, тебя оценивают каждый день, все говорят о тебе. Я всегда думаю: «Почему мы судим о людях так рано?»

высказался об адаптации Дарвина Нуньеса в .

– Как Дарвин Нуньес вписался в команду и каков его потенциал в «Ливерпуле»?

– Он очень хорошо вписался в коллектив. Это новый [для него] клуб, все новое. «Ливерпуль» – большой клуб, в последние несколько лет для Дарвина все шло довольно быстро – его путешествие было захватывающим, и он определенно сделает большие шаги с нами.

Но это тяжелая предсезонная подготовка. В предсезонке футболисты не должны играть так, как они обычно играют, потому что мы очень усердно тренируемся. Если у игроков свежие ноги в товарищеских матчах – это плохой признак того, что мы недостаточно усердно работаем.

Но в тот же самый момент, когда ты новичок, тебя оценивают каждый день, все говорят о тебе. Все так суматошно – я не уверен, из-за моего возраста это или чего-то еще, но это просто слишком суматошно для меня. Я всегда думаю: «Почему мы постоянно судим о людях так рано?» Не только о футболистах, а вообще.

Так что все будет хорошо. Это займет время, как и всегда, но все будет в порядке. Не думаю, что мы уже можем сказать, чего он может добиться, потому что он недавно в команде и хочет по-настоящему наслаждаться каждым днем. Но нам предстоит много работы, и ему тоже нужно кое-что сделать. Все хорошо, – сказал главный тренер «Ливерпуля».