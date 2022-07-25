Широков о ролике «Краснодара» об игре со «Спартаком»: «Не к Федуну отсыл, а к одной даме. Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Пускай будет последовательной»

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Роман Широков оценил ролик «Краснодара» о матче со «Спартаком».

Краснодарский клуб в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором обратил внимание на некоторые спорные решения главного арбитра матча Кирилла Левникова.

«Не к Федуну отсыл. А к одной даме.

После каждого матча она плачет, что «Спартак» засудили. Что-то не слышно от нее ничего.

Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Но такого же нет. Пускай она будет последовательной. А то только в одну сторону», – сказал бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака».

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал

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