Широков о ролике «Краснодара» об игре со «Спартаком»: «Не к Федуну отсыл, а к одной даме. Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Пускай будет последовательной»

Роман Широков оценил ролик «Краснодара» о матче со «Спартаком».
Краснодарский клуб в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором обратил внимание на некоторые спорные решения главного арбитра матча Кирилла Левникова.
«Не к Федуну отсыл. А к одной даме.
После каждого матча она плачет, что «Спартак» засудили. Что-то не слышно от нее ничего.
Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Но такого же нет. Пускай она будет последовательной. А то только в одну сторону», – сказал бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака».
«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал