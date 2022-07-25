Александр Соболев: «Начали обсуждать, что я кому-то что-то показал – ничего неспортивного не было. Локтем попал, но о красной речи идти не может»

высказал мнение о судейских решениях в матче против «Краснодара».

Красно-белые одержали победу со счетом 4:1 во втором туре Мир РПЛ.

Краснодарский клуб выложил видеофрагменты резонансных решений главного арбитра Кирилла Левникова, два из которых касаются эпизодов с участием Соболева.

Первый – после углового удара на 31-й минуте, когда форвард «Спартака» и Вячеслав Литвинов вели единоборство. Второй – вследствие этого момента Соболев показал жест рукой в адрес .

– Что думаешь о матче с ? Было ли удаление?

– Говорить будут всегда.

Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал – увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя.

В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально.

Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал.

Но ВАР не имеет права вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент, – заявил нападающий .

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал