Орлов об игре «Спартака»: «Виден прогресс. Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Не мешайте ему»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре .

«Виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль.

Абаскаль правильно расставил игроков, понял, что Мозеса не нужно использовать крайним защитником. Он гораздо полезнее в средней линии. Это же лидер, вожак. Мозес, как Клаудиньо и Малком, все время ищет игру, способен вести за собой. Техничный парень, выделяется.

И Промес начал оживать, поработал над собой. Понял, что пора давать результат.

Видно, что Абаскаль — тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх», – отметил Орлов.

Абаскаль придумал небанальный гибрид, но сломил «Краснодар» только в большинстве