Абаскаль о победе над «Краснодаром»: «Посвящаю три очка Каттани и нашим болельщикам. Мы играли как на своем стадионе»

рассказал о победе над «Краснодаром».

Красно-белые выиграли выездной матч со счетом 4:1. Для испанского специалиста эта победа стала первой во главе «Спартака».

«Хочу поблагодарить и посвятить эти три очка , который пригласил меня в этот клуб.

Также хотел бы посвятить это победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе.

Наконец, хочу посвятить эту победу своей супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.

Первые минуты были очень хороши в исполнении . Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали.

Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но считаю, что игра получилась», – сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».

Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей