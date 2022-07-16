Абаскаль про 1:1 с «Ахматом»: «Спартак» неплохо начал, но ситуация ухудшилась. Сначала удаление, потом пропущенный гол – причем добавленное время истекло»

высказался о матче «Спартака» с (1:1) в 1-м туре Мир .

«В перерыве нужно было просто сказать ребятам, чтобы они продемонстрировали свой характер.

Мы неплохо начали матч, но ситуация ухудшилась. Сначала удаление, потом пропущенный гол. Причем он был забит уже после того, как истекло добавленное время.

Мы должны были проявить характер. Ребята должны были показать, что бьются за клуб», – сказал главный тренер .

Федун о судействе Безбородова: «Никакого скандала, обычная практика. У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку»