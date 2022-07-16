Абаскаль о «Спартаке»: «Недовольны, что позволили «Ахмату» слишком много. Но наша воля позволила перевернуть матч»

Главный тренер «Спартака» высказался о матче с «Ахматом» (1:1) в Мир .

– В этом матче все намного проще, чем может показаться. Получилось так, что наши характер и воля позволили перевернуть матч, который складывался для нас не лучшим образом.

Первые минуты с нашей стороны были проведены достаточно хорошо, мы поджимали, был момент у Промеса, но мы не смогли забить. А после было удаление, ситуация значительно осложнилась.

Конечно, мы недовольны тем, что позволили слишком много сопернику. Тем не менее, когда матч складывается так плохо против подобного соперника, важно проявить характер. Сегодня команда сделала это. Мы рады и с этим настроением идем дальше.

– Мозес не смог сыграть больше из-за функционального состояния?

– Я всегда выпускаю футболистов, которые были лучшими по итогам работы на неделе. Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить, что не удавалось сделать до его появления на поле.

Мы выпустили его справа в нападении, на высокую позицию, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора в нашу пользу мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство.

Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Перейрой и Литвиновым в этом отношении, но план был такой.

– Зиньковский убедил, что является игроком старта?

– Зиньковской провел очень хороший второй тайм.

– Вы познакомились с Уруновым? Видит ли он перспективы?

– Конечно, я с ним знаком, он с нами тренируется. Как я могу его не знать? Нужно время, чтобы говорить о перспективах и о «Спартаке». Сейчас посмотрим, – сказал Абаскаль.

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