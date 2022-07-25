Циннбауэр об удалении Бека-Бека: «Он плакал в раздевалке. На ошибках нужно учиться»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал удаление хавбека .

высказался после матча Мир с «Ростовом» (2:2).

«Могу сказать, что Бека-Бека был зол на себя. Он плакал в раздевалке. Я подошел к нему и сказал, что он молодой игрок, такие ошибки совершают многие. Меня порадовало, что все члены команды подошли к нему и постарались поддержать его. Это еще раз говорит о сплоченности и о командном духе.

К сожалению, это то, через что должен проходить молодой игрок. На этих ошибках нужно учиться. С этой игрой он вырастет, станет мудрее и сдержаннее. Надеюсь, Алексис сделает выводы.

Я здесь нахожусь две недели, смотрел многие матчи и не видел чего-то такого. Эпизод с Бека-Бека… Мы хотели поменять игрока, чувствовали, что нужно его менять. К сожалению, не успели.

Я сказал своим игрокам: не комментируйте этот эпизод. Может быть, у вас сложилось какое-то впечатление, но никто не подошел к арбитрам. В прошлой игре не поставили два пенальти, и я говорю нашим игрокам: не комментируйте эти моменты. Когда игрок возмущается и получает желтую — этого стоит избегать», — сказал Циннбауэр.