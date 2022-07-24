Тренер «Локо» Циннбауэр о 2:2 с «Ростовом»: «Результат разочаровал, хотели взять 3 очка»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью с «Ростовом» (2:2).

«Результат разочаровал. Сегодня хотели взять три очка.

Я считаю, что команда неплохо вошла в игру. При стандарте «Ростова» мы прозевали момент. «Ростов» хорошо разыграл стандарт.

Мне очень понравилась реакция команды: ребята стали играть вперед. Потом опять «Ростов» повел в счете, и опять мы пошли вперед, удалось сравнять счет.

Во втором тайме, когда Керк отдавал на Камано и «Ростов» спас вратарь, это был топ-сэйв», – сказал Циннбауэр.

Марадишвили через себя на 94-й – так «Локомотив» вдесятером спас ничью против «Ростова»