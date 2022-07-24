Юран об уходе из «Химок» в 2020-м: «Как собаку на помойку выбросили. За что? За финал Кубка, выход в РПЛ?»

Главный тренер «Химок» вспомнил об увольнении из клуба летом 2020 года.

– Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.

– Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить. Как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?

Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили, – отметил Юран.

«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко и… снова позвали Юрана! И все это перед рестартом РПЛ

«У «Спартака» будет 12 очков из «Уфы» и «Химок». Новые подробности в истории Юрана: перед увольнением он просил повысить зарплату

Какой же Юран последовательный! Говорил про депозит, 6 очков от «Химок» «Спартаку» и обещал суд – а теперь все отрицает и винит медиа