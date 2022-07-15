Юран об 1:1 с «Зенитом»: «Я недоволен результатом. Мне этого мало»

недоволен ничьей «Химок» с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре .

«Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом.

Такие моменты нужно забивать, только у Руденко их было два стопроцентных. Бери, забивай – и все. У не было таких моментов. В целом, как складывалась игра, считаю, мы заслуживали большего.

Вся команда провела матч дисциплинированно, то, что требовалось от них на установке. Играть с «Зенитом» в открытый футбол – харакири себе сделать. На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние.

Мы даже добавили в концовке. В целом, я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Радоваться от того, что мы с чемпионом сыграли вничью? По тому, как складывалась игра, неправильно. Мне этого мало», – сказал главный тренер «Химок» в эфире «Матч Премьер».