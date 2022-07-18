Селюк о Юране: «Чему он может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить? Он ставит личные амбиции выше командных»

вновь нелестно отозвался о тренере .

Селюк представляет интересы нигерийского полузащитника , сыгравшего четыре матча за в прошлом сезоне.

«По статистике Лоуренс – лучший в Мир по многим показателям. Достаточно взять цифры InStat по тем же матчам с «Зенитом» и «Спартаком». У него статистика лучше, чем у новичков «Химок», и не только новичков.

Берут Гбане, хотя он на две головы слабее, Главчич – тоже ошибка. Все тренеры, против которых играл Лоуренс, скажут, что он – топ. И это я говорю не из-за того, что я его агент.

Для всех, кто разбирается в футболе, понятно, что Лоуренс лучше тех, кто сейчас находится в «Химках». Его «Пари НН» хотел взять в феврале, но его не отдали. И только с приходом Юрана Лоуренс стал не нужен.

Юран никогда не сможет стать хорошим тренером, потому что ставит личные амбиции выше командных. Он готов сгнобить игрока, хотя нет, сгнобить не получится – руки у него коротки.

Потому что по условиям договора, того же Лоуренса нельзя даже во вторую команду сослать. У Мирзова, Коряна и Набиуллина та же ситуация с тренером. Зато у него сын в заявке, который выше ПФЛ нигде не играл.

Юран наехал на Лоуренса из-за того, что я сказал, как Юран брал деньги с футболистов. Я готов это подтвердить. Пусть подает в суд, а сам пусть пройдет проверку на полиграфе. Так было в «Шиннике», но посадили только генерального директора, так было и в СКА. Спросите хотя бы игрока Квеквескири.

Юрану ничего нельзя сказать. Слова не должны влиять на атмосферу в команде. А если бабушка Лантратова что-то скажет? С вратарем будет так же? Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?» – сказал агент.