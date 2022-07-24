Юран о 3:0 с «Пари НН»: «В жару неправильно требовать яркой игры. «Химки» заставили ошибиться соперника»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча 2-го тура Мир с (3:0).

– Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры. Нужно было выступить стратегически грамотно. Мы готовились к этому матчу, знали погодные условия, сам играл в такую погоду.

«Пари НН» – очень организованная команда, силовая. С «Локомотивом» они продемонстрировали свой настрой и желание цепляться за очки. Нам нужно было терпеть в этом матче, быть дисциплинированными.

Нашли свои моменты, заставили ошибиться соперника. В конце прибавили – хорошо, что команда готова физически.

Поблагодарил ребят после матча, сказал, что они молодцы, терпели, жили результатом. Идем дальше, готовимся к выезду в Ростов-на-Дону.

– Вопрос один, не связан с игрой. оценил Лоуренса Николаса, а вы – нет. С чем связан уход полузащитника из клуба?

– Вас просили задать этот вопрос на пресс-конференции? Если попросили, то отвечу: я нашел игрока лучше, – заявил Юран.