Виктор Мозес: «Не думаю, что стоит бросаться словами о необходимости выиграть РПЛ в этом году. Все возможно, если «Спартак» будет единым»

рассказал, повлияло ли на его мотивацию отстранение от еврокубков.

– «Спартак», к сожалению, лишен возможности играть в еврокубках, но по твоей игре не скажешь, что тебя как-то это смущает. Расскажи о мотивации, с которой ты вернулся после межсезонья в Россию и «Спартак».

– Футбол остается футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с лучшими, но ситуация вот такая. Нужно в любом случае честно выполнять свою работу, выкладываться на максимум в чемпионате страны.

Не думаю, что мне стоит бросаться словами и говорить о необходимости выиграть чемпионат в этом году. Но если мы покажем себя сплоченной, единой командой и будем упорно работать, то все возможно, – сказал полузащитник красно-белых.

Мозес на десятке – главная надежда Абаскаля и «Спартака»