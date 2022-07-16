Мозес про 1:1 с «Ахматом»: «Спартак» должен был забирать 3 очка»

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Виктор Мозес остался недоволен результатом матча «Спартак»«Ахмат».

Встреча 1-го тура Мир РПЛ завершилась вничью 1:1. 

«Честно говоря, я все-таки разочарован результатом. Думаю, что в этом матче мы должны были забирать три очка. Футбол состоит из деталей, здесь детали сыграли свою роль.

В первом тайме мы должны были действовать лучше, потому что мы выглядели неплохо и должны были уходить на перерыв с другим результатом, но тем не менее получилось так, как получилось.

Впереди долгий сезон, мы сделаем работу над ошибками, у нас долгий тренировочный процесс, так что все должно быть нормально», – сказал Мозес в эфире «Матч Премьер».

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