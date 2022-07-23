Экс-судья Федотов: «Черникова неправильно удалили. Арбитр должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Виктор Мозес Игорь Федотов Кирилл Левников Александр Черников 2000 Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов считает удаление Александра Черникова неправильным.

Арбитр Кирилл Левников показал прямую красную карточку футболисту «Краснодара» в первом тайме матча второго тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно.

Мы ориентируемся на ЭСК, которая говорила, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре.

Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка.

В итоге судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар», – заявил бывший судья.

Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей

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