Экс-судья Федотов: «Черникова неправильно удалили. Арбитр должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева»

Игорь Федотов считает удаление Александра Черникова неправильным.
Арбитр Кирилл Левников показал прямую красную карточку футболисту «Краснодара» в первом тайме матча второго тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:4).
«Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно.
Мы ориентируемся на ЭСК, которая говорила, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре.
Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка.
В итоге судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар», – заявил бывший судья.
Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей