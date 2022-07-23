Экс-судья Федотов: «Черникова неправильно удалили. Арбитр должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева»

считает удаление неправильным.

Арбитр Кирилл Левников показал прямую красную карточку футболисту «Краснодара» в первом тайме матча второго тура Мир против (1:4).

«Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно.

Мы ориентируемся на ЭСК, которая говорила, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре.

Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка.

В итоге судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» , – заявил бывший судья.

Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей