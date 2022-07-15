Тухель о возвращении Лукаку: «Шанс есть, но не знаю, насколько это вероятно. Он хотел уйти»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход Ромелу Лукаку в «Интер».

«Учитывая тот факт, что мы отдали его в аренду, он, разумеется, еще может вернуться. Я не знаю, насколько это вероятно, но и не мне судить. Шанс определенно есть.

Мы вместе с владельцами решили, что отпустим его. Он хотел уйти, такая возможность была – и мы его отпустили.

Теперь мы подписали Рахима Стерлинга, благодаря чему у нас будут гибкость, скорость, обилие вариантов в атаке даже в том случае, если мы никого больше не возьмем», – сказал Тухель Sky Sports.

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