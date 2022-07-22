«Интер» хочет, чтобы Лукаку похудел до 101 килограмма. Ромелу будет сидеть на средиземноморской диете

придется похудеть после возвращения в «Интер».

В миланском клубе считают, что нападающий весит слишком много, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Не уточняется, имеется ли в виду лишний вес или избыток мышечной массы.

В «Интере» хотят, чтобы арендованный у «Челси» бельгиец весил 101 килограмм. Для этого Лукаку будет сидеть на специальной средиземноморской диете, которой он придерживался до ухода из «Интера». Ромелу будет есть салат, рыбу, курицу и пасту ширатаки.

Лукаку выступал за с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в за 115 млн евро.